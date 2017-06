Ondanks de hitte blijven alle grote wegenwerken in Oost-Vlaanderen op schema. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. Zowel de Ringwerken in Aalst als het kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas lopen geen noemenswaardige vertraging op. Op de werven zelf is het uiteraard wel puffen en zweten met deze tropische temperaturen. Op de werf aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Lokeren start het personeel daarom een uurtje vroeger.