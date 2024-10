Zwembad in Temse ontruimd door probleem met ventilatiesysteem

Het VITA Scheldebad aan de Kasteelstraat in Temse is zaterdagvoormiddag ontruimd, nadat enkele medewerkers al enkele dagen klachten hadden over hoofdpijn. Er werd ook telkens melding gemaakt van een lichte petroleumachtige geur in het gebouw. Brandweer, politie en medische diensten kwamen ter plaatse en beslisten om het volledige zwembad te evacueren. Een aantal mensen werd ter plaatse onderworpen aan een medische check-up, maar niemand moest naar het ziekenhuis. Techniekers komen in de loop van de dag ter plaatse om het probleem aan te pakken. Waarschijnlijk blijft het zwembad de rest van de dag noodgedwongen gesloten.