Zwembad De Kleine Dender in Ninove nog langer dicht dan gepland

De renovatie van Zwembad De Kleine Dender in Ninove zal nog langer duren dan gepland. De werken zouden al opgestart moeten zijn in 2023, maar er zijn onvoorziene problemen opgedoken. Naast de coronacrisis, de prijsstijgingingen door de energiecrisis en hogere rentevoeten, is er nu ook een bijkomend bodemonderzoek nodig. Er was al een bodemonderzoek uitgevoerd, maar dat blijkt dus niet voldoende. Het zwembad is meer dan 20 jaar oud en is dringend aan vernieuwing toe. Naar schatting zal De Kleine Dender ten vroegste in het najaar van 2025 heropenen.