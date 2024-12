Zware week met werken op de snelwegen in en rond Beveren, plan op voorhand uw route

Er staat ons een week van veel wegenwerken te wachten, op onze snelwegen E17 en E34. En vooral in het tweede deel van de week gaan we dat voelen. Door werken in de Kennedytunnel gaat de tunnel in de nacht van zaterdag op zondag helemaal dicht. En op de E34 zal er vanaf donderdag hinder zijn in de richting van de kust. Vrijdagnacht zal de snelweg zelfs even dichtgaan. Wie dit weekend van en naar Antwerpen moet, die plant zijn route beter goed op voorhand.