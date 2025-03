Zware vervuiling tot 13 meter diep in bodem van Alvat-site in Buggenhout

We beginnen ons nieuws vandaag in Buggenhout. Daar zijn, na een uitgebreid bodemonderzoek, heel wat schadelijke stoffen teruggevonden. Het gaat dan over de omgeving van de Alvat-site, een terrein waar vroeger industriële activiteiten plaatsvonden. OVAM, de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, kocht het domein enkele jaren geleden aan, en zal de buurtbewoners nu inlichten over de gezondheidsrisico's. De bodem moet helemaal gesaneerd worden, om de site daarna een nieuwe bestemming te geven.