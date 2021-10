Zware vechtpartij aan school in Denderleeuw, moeder van één van de jongeren dient klacht in bij politie

In het centrum van Temse heeft het gisterenavond dan weer gebrand in taverne 'De Gulden Cop'. Alle klanten waren al naar huis toen een ober die aan het afsluiten was de brand opmerkte en de brandweer verwittigde. Die was gelukkig snel ter plaatse. De brandweerkazerne is vlakbij. Het vuur zat in het vals plafond tussen de eerste verdieping en de zolder. De schade daar is groot. De taverne op de benedenverdieping liep vooral waterschade op.