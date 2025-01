Zware uitslaande brand legt woning in de as in Waasmunster: vijf honden omgekomen

In Waasmunster heeft vanmorgen een zware brand gewoed in een woning aan de Schietakkerstraat. De bewoonster van het huis bleef ongedeerd, haar vijf honden hebben de brand niet overleefd. De brand ontstond in de achterbouw van de woning. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al metershoog uit de woning. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de aanpalende huizen, maar de getroffen woning werd wel volledig verwoest. De hulpdiensten moesten ook nog een lange tijd nablussen. Er vielen geen menselijke slachtoffers gevallen, maar vijf honden hebben de brand niet overleefd.