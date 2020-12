Zware ontploffing in Temse

In Temse heeft zich iets na 10 uur een zware ontploffing voorgedaan. Die deed zich voor op het industrieterrein in de omgeving van de Kapelanielaan. De politiezone Kruibeke/Temse spreekt over een ontploffing in een zuurstofleiding. Het gaat zo goed als zeker om een gesprongen hogedrukleiding met zuurstof in van Air Liquide. Er hangt een geelbruine rookpluim in de omgeving en er klinkt een oorverdovend geraas. Er wordt gevraagd om preventief ramen en deuren gesloten te houden. Er waren geen werken bezig aan de leiding. Er is geen sprake van doden of gewonden. De ruime omgeving wordt momenteel afgezet door de politie.De hulpdiensten zijn ter plaatse en doen het nodige.