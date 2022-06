Gisteravond rond zeven uur is er brand ontstaan in een deurenwinkel in centrum Sint-Niklaas. Het was een medewerker die de brand ontdekte. Het vuur ging vooral gepaard met een hevige rookontwikkeling. Bij aankomst van de brandweer bleek dat een vuilnisbak vuur had gevat, waarna de vlammen oversloegen op een aantal deuren in de zaak. Er raakte niemand gewond. Er is wel veel rookschade. De bewoners van de appartementen boven het handelspand kregen de raad hun woonst goed te verluchten. Door de interventie waren zowel de Mercatorstraat als de Vermorgenstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.