Zware industriebrand bij containerverhuurder in Zottegem is onder controle, oorzaak is nog onbekend

De zware brand die is uitgebroken bij containerverhuurder GBS, langs de Wassenhovestraat in Zottegem is onder controle. Er vielen geen slachtoffers, de loods is wel helemaal verwoest. Momenteel is de oorzaak van de brand nog onbekend. Omdat er een grote hoeveelheid bouwafval in brand staat, zal de brandweer nog enkele uren blijven om na te blussen. Er wordt nog altijd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, want het is nog niet duidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws!