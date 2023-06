Zware brand verwoest fermette in grensdorp Koewacht bij Stekene

Tijdens opnames van het programma Metaalstrijd op PlattelandsTV is in Velzeke een unieke Deense munt uit de 13de eeuw gevonden. Metaaldetectorist Theo De Jonckheere deed de vondst. Het gaat om een zilveren munt uit de regeerperiode van de Deense koning Erik IV. Volgens specialisten zou het de eerste keer zijn dat een vondst van deze munt buiten Denemarken geregistreerd wordt. De munt is net geen 2 cm diameter en weegt ongeveer 0,7 gram. Aan de ene kant staat een cirkel met daarin een dubbel laddervormig kruis met in het midden een parel. De andere zijde toont een cirkel met daarin een zesstralige ster. De munt zou geslagen zijn in de stad Lund. Dat is nu Zweden, maar in die tijd behoorde het bij Denemarken.