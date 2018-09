Zware brand verwoest Café De Paris en chocoladezaak Valentino in Aalst

Bij een uitslaande brand op de Grote Markt in Aalst zijn in de nacht van zaterdag op zondag een restaurant en een chocoladezaak volledig vernield. Het vuur ontstond rond half drie in de keuken van restaurant Café De Paris en was waarschijnlijk al een hele tijd aan het smeulen toen het werd opgemerkt door een politiepatrouille. Bij aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande brand, die inmiddels al was overgeslagen naar chocolaterie Valentino in de Lange Zoutstraat, omdat achteraan de panden mekaar raken. De brand woedde bijzonder hevig en dat maakte het voor de hulpdiensten moeilijk om het vuur onder controle te krijgen. Ook de aanpalende zaken café De Beiaard, brasserie De Zwarte Kat en TUI hebben zware rook- en waterschade opgelopen. De hulpdiensten lieten enkele omwonenden uit voorzorg evacueren. Eén iemand moet door de stad worden opgevangen met een noodwoning. Een brandweerman geraakt lichtgewond. Volgens de eerste vaststellingen van de branddeskundige zou het gaan om een accidentele brand die ontstaan is in de keuken van Café De Paris ter hoogte van de koelkast.