Zware brand vernielt magazijn met land- en tuinbouwmachines in Zwaarveld Hamme

In de industriezone Zwaarveld in Hamme is gisteravond iets voor acht uur een zware bedrijfsbrand uitgebroken bij de firma Van Haute, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van land- en tuinbouwmachines. Het vuur ontstond in een magazijn waar er, naast heel wat machines, ook banden en andere brandbare producten lagen opgeslagen. Het vuur ging dan ook gepaard met een hevige rookontwikkeling die van ver te zien was en afdreef richting Moerzeke en Kastel. De inwoners van die twee gemeenten werd gevraagd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Heel wat werknemers en familieleden van het getroffen bedrijf snelden ter plaatse en hielpen de brandweer waar ze konden. Zo konden enkele dure machines op het nippertje gered worden. Eén iemand liep daarbij een lichte rookintoxicatie op en werd ter plaatse verzorgd. De brandweerzone Oost kwam al snel met heel wat materieel en manschappen ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verspreidde over het hele gebouw. Toch is de schade aanzienlijk. Het getroffen deel kan als volledig verloren beschouwd worden en ook heel wat opgeslagen materiaal werd vernield of raakte beschadigd. Na anderhalf uur blussen was de brand onder controle, maar het nablussen vergde nog meerdere uren. Daarvoor werd ook een kraan ingezet die stukken van de zijgevel en het dak verwijderde omdat het vuur daar nog gretig verder smeulde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een branddeskundige zal trachten de oorzaak te achterhalen.