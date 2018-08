Zware brand treft Bevers winkelcentrum

Het heeft deze middag stevig gebrand in het Beverse winkelcentrum. Omwonenden werd gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brand ontstond in een nagelsalon in gaanderij De Bever. De brandweer van Beveren had versterking nodig van andere korpsen om het vuur onder controle te krijgen. Het medisch interventieplan werd afgekondigd. Een aantal mensen moest verzorgd worden omdat ze teveel rook hadden ingeademd. Echte gewonden vielen er gelukkig niet. Rond drie uur was de brand geblust.