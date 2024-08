Zware brand in Zottegem, burgemeester vraagt om ramen en deuren gesloten te houden

Vanochtend is er een zware brand uitgebroken bij containerverhuurder GBS, langs de Wassenhovestraat in Zottegem. Het bedrijf ligt vlakbij de N42. Volgens onze informatie staat er een grote berg afval in brand. Er zouden ook enkele explosies geweest zijn. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen uit Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Brakel en Oudenaarde leveren inmiddels bijstand. Omwonenden houden best ramen en deuren gesloten. Ventilatiesystemen worden best uitgeschakeld. (later meer)