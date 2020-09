Nieuws Zware brand in garage Hyundai in Geraardsbergen, woning en werkplaats vernield

In Geraardsbergen is vanmorgen brand uitgebroken in een Hyundai-garage. Omwonenden moesten een tijdlang ramen en deuren gesloten houden, maar die maatregel is intussen opgeheven. De brand brak rond 7 uur uit in de garage in de industriezone aan de Astridlaan. Er was een hevige rookontwikkeling en de brandweer van Geraardsbergen kreeg versterking van verschillende andere korpsen. De rookpluim dreef af naar Lierde en Brakel en ook daar werd gevraagd om ramen en deuren een tijdelijk dicht te houden. De brandweermannen konden niet verhinderen dat de woning en de werkplaats volledig uitbrandden. Ze slaagden er wel in om de showroom te vrijwaren. De zaakvoerder moest in shock worden overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, zegt burgemeester Guido De Padt.