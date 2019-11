Racisme in het voetbal. Het gebeurt helaas nog veel te vaak, en niet alleen op het hoogste niveau. In een wedstrijd van de Oost-Vlaamse derde provinciale B is gisterenmiddag een hele ploeg het veld afgestapt. De ploeg wilde niet meer verder spelen omdat iemand langs de kant van het veld de hele tijd lang een Turkse ploegmakker 'FC Taliban' toeriep. De supporter die zich bezondigde aan de racistische spreekkoren was van thuisclub FC Smetlede, een club uit Lede. De club weet nog niet over wie het gaat, maar veroordeelt zijn gedrag heel scherp. Het slachtoffer zelf speelt al jaren voetbal. Nog nooit eerder heeft hij zoiets meegemaakt getuigt hij.