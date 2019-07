Zware brand bij Belgian Scrap Terminal in Waaslandhaven

In Hamme blust de brandweer na woensdagmorgen nadat een brand in een afvalverwerkend bedrijf grote rookontwikkeling heeft veroorzaakt. De hulpdiensten vroegen omwonenden om ramen en deuren te sluiten en geen gebruik te maken van ventilatiesystemen. De brand brak rond 22 uur uit bij het afvalverwerkend bedrijf Mels op het industrieterrein Zwaarveld. Het vuur ontstond in een loods waar afval werd opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar mogelijk ging het om zelfontbranding van het afval. Het vuur ging gepaard met een hevige rookontwikkeling die langs de N41 te zien was. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk ging 100 ton afval in rook op. De brandweer kon in de nacht van dinsdag op woensdag vermijden dat de brand uitbreidde naar andere delen van het bedrijf.