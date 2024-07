Zware botsing tussen personenwagen en politievoertuig in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is een vrouw zwaargewond geraakt nadat ze deze middag in botsing kwam met een politiecombi. De agenten in het politievoertuig waren onderweg naar een inbraakalarm. Net op het moment dat de agenten een auto wilden voorbij steken, sloeg de bestuurster van een ander voertuig linksaf om een oprit op te rijden. Er volgde een zware aanrijding en de aangereden wagen werd door de klap weggeslingerd tegen een geparkeerde auto. De vrouw moest bevrijd worden door de brandweer. De combi raakte zwaar beschadigd, de agenten zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige van het parket moet de oorzaak van het ongeval verder onderzoeken.