Zware avondspits op gewestwegen in Waasland, ook blokkade in Waasmunster

Ook het treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Antwerpen is tussen drie en vier uur vanmiddag even onderbroken geweest. Aan de overweg in Beveren was een tractor zijn aanhangwagen verloren. Het zou niet gaan om een bewuste actie van boze boeren. Dat was wel zo in Waasmunster. Ook daar heeft een groot aantal landbouwers de oprit van de E17 geblokkeerd, in de richting van Gent. Sommige auto- en vrachtwagenbestuurders, die in de file terechtkwamen, reageerden vol onbegrip en frustraties. Maar er waren er ook die zich begripvol opstelden, mogelijk zelfs een meerderheid. De grote verkeerschaos bleef uit, maar de actie zorgde ook hier wel voor bijkomende verkeershinder op de wegen. Vooral in Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren verloopt de avondspits moeizaam.