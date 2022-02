Zware aanrijdig tussen 2 auto's in zone 30 in centrum Sint-Niklaas

En dan een merkwaardig ongeval aan de Nieuwe Tijsluis in Dendermonde. Daar is een vrouw met haar auto in het ruim van een binnenvaartschip terechtgekomen. Het ongeval gebeurde gisteren in de late namiddag. De vrouw kwam om een nog onbekende oorzaak met haar auto naast de kade terecht. Daar lag net een vrachtschip dat gevuld was met zand. De auto kwam er op zijn dak in terecht. De brandweer moest met groot materieel ter plaatse komen om de vrouw uit haar moeilijke positie te bevrijden. Ze is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht door de politie.