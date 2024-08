In Dendermonde zorgen de werken aan de Mechelse Poort voor heel wat verwarring, en soms ook voor gevaarlijke situaties. Want voetgangers, fietsers, en bromfietsers moeten daar een omleiding volgen om het drukke kruispunt over te steken. Maar velen onder hen doen dat liever niet, en ze negeren de verbodsborden. De lokale politie moet daarom ingrijpen.