Dan zakken we nog een reeks lager, naar de tweede amateurliga B. KSV Temse nam het daar in eigen huis op tegen Hoogstraten. Maar een leuke avond werd het niet. Na dik twintig minuten kan Hoogstraten een eerste keer scoren. Meeus wordt aangespeeld in de zestien en knalt de 0-1 tegen de touwen. Nog geen vijf minuten later staat het al 0-2. Van De Walle legt aan van net buiten het strafschopgebied, Güler mag zich een tweede keer omdraaien. En op het uur is de wedstrijd helemaal gespeeld. Smet trapt de 0-3-eindstand op het bord.