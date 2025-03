Zwaargewonde chauffeur na kop-staartaanrijding van vrachtwagens aan Beverentunnel

Een kop-staartaanrijding op de R2 net voor de Beverentunnel in de richting van Stabroek heeft deze middag voor heel wat verkeershinder gezorgd. Een Nederlandse chauffeur reed rond half twee achteraan in op een Poolse vrachtwagen, die geladen was met nagelnieuwe Mazda's. Drie auto's raakten daarbij beschadigd. De Nederlandse bestuurder moest door de hulpdiensten uit zijn stuurcabine geholpen worden. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De rechterrijstrook was een tijdlang versperd. En dat zorgde voor file.