Mobiliteit en Verkeer Zwaargewonde bij verkeersongeval in Zele

embed

Ook op Veldeken in Zele is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een man reed er met zijn auto op een oplegger van een tractor. Die stond geparkeerd langs de kant van de weg. De man moest uit zijn wagen worden bevrijd en is naar het ziekenhuis overgebracht. Waarom de man de oplegger niet had opgemerkt wordt nog onderzocht. Mogelijk was hij verblind door de laaghangende zon.