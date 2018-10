Zwaargewonde bij ongeval in Ninove

Een autobestuurder is deze middag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Ninove. De bestuurder reed op de Aalstersesteenweg en week om een nog onbekende reden af van de rijbaan. Het voertuig botste tegen een boom en ging zo over de kop. Een Mercedes die uit de tegenovergestelde richting kwam, kon het voertuig niet meer ontwijken en reed vol in op de flank langs de passagierskant. De brandweer moest de man uit het wrak bevrijden. Het slachtoffer wordt met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere wagen bleef ongedeerd. De Aalstersesteenweg was door het ongeval lange tijd afgesloten voor het verkeer.