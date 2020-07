De keerbrug op de E17 in Kruibeke treedt vanaf dit weekend in werking. De brug is één van de 11 tijdelijke bruggen die tijdens de Oosterweelwerken worden geplaatst. De keerbrug vervangt richting Gent de afrit Zwijndrecht, die voor altijd verdwijnt. Met de keerbrug is ook de tweede fase van de heraanleg tussen Kruibeke en Zwijndrecht afgerond. Maar de zwaardere werken komen er binnenkort aan. Midden augustus bijvoorbeeld. Dan zal de E17 richting Gent 4 dagen lang volledig afgesloten.