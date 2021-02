Zwaar verkeersongeval op E17: bestuurder zwaargewond, drie rijstroken versperd

In Melsele vlakbij de E17 is vanmiddag een auto gecrasht na een achtervolging met de politie van Antwerpen. Een patrouille merkte de wagen, die vanmorgen gestolen was in Mechelen, op in het centrum van Antwerpen. De politie volgde de wagen tot aan de ring en probeerde het daar aan de kant te zetten. Maar de bestuurder sloeg op de vlucht richting E17 en nam de afrit richting Melsele. Daar reed bracht hij ook andere chauffeurs in gevaar door in de verkeerde richting te rijden. Uiteindelijk kwam hij in de Schaarbeekstraat naast de rijweg terecht. Daar probeerde de man opnieuw te vluchten, maar dat mislukte.