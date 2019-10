Aalst, Haaltert, Denderleeuw en Ninove hopen dat er snel een veilige en comfortabele fietsverbinding komt langs de N45. De gewestweg tussen Aalst en Ninove is voor veel mensen in de regio belangrijk om van en naar het werk te rijden. Maar, heel weinig mensen doen dat op dit moment met de fiets. In de eerst plaats omdat het er gewoonweg niet aangenaam fietsen is. Om daar verandering in te brengen hebben de vier gemeenten en intercommunale Solva de handen in elkaar geslagen.