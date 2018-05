Zwaar ongeval op E17 in Temse

Ook Geraardsbergen had te kampen met flink wat wateroverlast gisteravond. Maar, geloof het of niet: terwijl er gisteren water te veel was, was er vanmorgen dan weer weinig of geen water. In het industrieterrein van Schendelbeke was een waterleiding gesprongen waardoor verschillende deelgemeenten urenlang zonder drinkwater zaten. Geraardsbergen had dus een hele dag te kampen met waterproblemen.