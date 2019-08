Zwaar ongeval op E17 in Haasdonk

In Aalst heeft oppositiepartij Groen een aantal bedenkingen bij de fietsersbrug die over de Dender zal komen.In de plannen staat dat ter hoogte van de Oude Vismijn een plein komt in beton. Dat betekent dat alle bomen en planten die er nu staan zullen moeten verdwijnen. En, als je over de brug fiets, passeer je langs veel appartementen en dat zorgt volgens Groen dan weer voor te veel inkijk. De stad wil nieuwe bomen planten om dat te voorkomen, maar het duurt wellicht jaren vooraleer die bomen hoog genoeg zullen zijn, zegt Groen Aalst. De partij wil daarom samenzitten met de stad om te kijken in hoeverre de plannen aangepast kunnen worden.