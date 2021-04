Zwaar ongeval in Aalst, bestuurder legt positieve drugstest af

Een jonge bestuurder uit Aalst heeft gisteravond een zwaar ongeval veroorzaakt op de Albrechtlaan. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet helemaal duidelijk, maar de chauffeur zou het gaspedaal stevig ingeduwd hebben. In het midden van de weg ramde hij een andere wagen in de flank en sleurde die een tiental meter mee, waarna de twee voertuigen in de struiken tot stilstand kwamen. De aanrijder was lichtgewond na de crash, maar de andere bestuurder was er erger aan toe. Hij moest uit de wagen geholpen worden door de brandweer en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van de chauffeurs testte achteraf ook positief op drugs. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop. De Albrechtlaan was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.