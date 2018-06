Opschudding in Ninove. Politie en parket onderzoeken er of een jongeman het voorbije weekend met een vuurwapen over straat liep. De bal ging aan het rollen nadat oppositiepartij Forza Ninove een filmpje kreeg toegestuurd en het op haar website plaatste. Of de jongeman echt een pistool vast heeft, is niet duidelijk te zien. De politie roept op om verdachte zaken onmiddellijk aan hen te melden.