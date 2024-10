Zus van man die werd doodgeschoten door politie in Dendermonde: "Schieten is het laatste wat je doet"

Mijn broer moest niet doodgeschoten worden. De politie had ook pepperspray kunnen gebruiken, of in zijn benen kunnen schieten. Dat zegt de zus van de man die werd doodgeschoten aan het AZ Sint-Blasius, in Dendermonde. Drie weken geleden belde het slachtoffer zelf naar de politie, omdat hij een psychose voelde opkomen. Maar eens aangekomen aan het ziekenhuis, liep het het helemaal fout. De man liet het leven toen hij een agente wilde aanvallen en zij hem neerschoot. Het parket kwalificeerde het incident als onopzettelijke doodslag. Maar daar zijn de nabestaanden het niet mee eens.