"Er waren alternatieven. Pepperspray gebruiken, of schieten in zijn voet, maar een fataal schot in de borst, dat is het laatste wat je doet", dat zegt Kristien, de zus van de man die werd doodgeschoten, aan het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Haar broer had drie weken geleden zelf naar de politie gebeld, omdat hij een psychose voelde opkomen. Hij werd agressief en gaf een kopstoot aan een inspecteur. Waarop een agente de man neerschoot.

Het parket heeft de feiten gekwalificeerd als onopzettelijke doodslag, maar daar is de familie niet mee akkoord. Ze willen dat het onderzoek grondig gevoerd wordt en dienen daarom klacht in bij de onderzoeksrechter. Drie weken na het incident reageert de zus van het slachtoffer voor het eerst. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws.