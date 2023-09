Zuinige winst van SK Beveren tegen Virton

Dit weekend stond er bekervoetbal op het programma. Vijf streekploegen mochten nog aantreden in de zesde ronde. Zo moest SK Beveren op bezoek bij Virton. Geel-blauw begon goed aan de match, Bateau kan bij een corner de bal aan de verste paal net niet binnentikken. Wat later is het wel raak voor SK Beveren, Servais bedient de vrij staande Coopman en die trapt de bal in doel, 0-1. In de tweede helft komt Virton een keer gevaarlijk dreigen maar Maxim Deman redt de meubelen. SK Beveren heeft de match in handen, Kyeremateng treft met een gevaarlijk schot nog de lat. Beveren voetbalt de match verder volwassen uit en gaat zo door naar de volgende ronde.