Gezondheid Zowel in AZ Sint-Blasius als in OLV Aalst corona-uitbraak buiten de COVID-afdeling

Het coronavirus woekert ondertussen nog altijd op één van de niet-corona-afdelingen van het Dendermondse ziekenhuis. De bezoekregeling is daarom aangepast. En vanmiddag maakte ook het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst bekend dat er coronabesmettingen zijn bij personeel en patiënten van buiten de COVID-afdelingen. 12 medewerkers zijn daardoor tijdelijk buiten strijd. 13 extra patiënten zitten in nu isolatie, in het ziekenhuis of thuis.