Voetbalclub Yellow Blue SK Beveren is bij het BAS, dat is het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, een procedure opgestart tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Onderwerp is de naamswijziging die de club in april had aangevraagd bij de bond. Yellow Blue SK Beveren is in 2011 opgestart om het oude KSK Beveren te doen herleven. Om de SK in de naam te kunnen behouden, vroeg de club aan de bond om de naam 'Yellow Blue SupportersKring Beveren' goed te keuren. De club is trots op het zogenaamde 'fan-owned karakter' van de voetbalploeg, die dus door supporters wordt bestuurd. Maar de bond heeft de naamswijziging niet aanvaard. De eerste hoorzitting rond de procedure vindt bij het BAS plaats op 27 juli.