Zottegemse steenkapperij werkte mee aan restauratie van Notre Dame in Parijs

Dit weekend gaat de Notre-Dame in Parijs weer open voor het publiek, vijf jaar na de verwoestende brand. Kosten noch moeite zijn gespaard om de iconische kathedraal te restaureren. Bouwstenen van die nieuwe Notre-Dame zijn gemaakt in een Zottegemse steenkapperij. De steenkapperij is een vestiging van het West-Vlaamse bedrijf Group Monument. Het bedrijf hoopt dat het ook in de verdere restauratie van de Notre-Dame nog een rol kunnen spelen.