Zottegemse "kopie" van Rechtvaardige Rechters tentoongesteld naast Lam Gods

En dan even naar Gent. Want in de Sint-Baafskathedraal hangen sinds vandaag twéé panelen van de Rechtvaardige Rechters, een onderdeel van het beroemde Lam Gods. Helaas: het originele schilderij is daar niet bij. Dat is nog altijd vermist na een diefstal tachtig jaar geleden. Het tweede schilderij is een kopie van een Zottegemse kunstenaar. Een half jaar lang zal het tentoongesteld worden in de kathedraal, vlak naast het gerestaureerde veelluik van de gebroeders Van Eyck.