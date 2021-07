Zottegems bedrijf levert virtual reality-animaties voor Olympische Spelen

Overmorgen starten in Tokio de Olympische Spelen. En die Spelen hebben ook een klein Oost-Vlaams tintje, want een bedrijf uit Zottegem heeft maanden meegewerkt aan de voorbereidingen ervan. Het bedrijf Animotion heeft er de virtual reality animaties verzorgd van de roadshow van de Spelen. Die roadshow trekt nu al bijna een maand door heel West-Europa, en moet de sponsors van de Spelen meer in beeld brengen. Want door corona verliezen die heel wat visibiliteit. In die roadshow kunnen bezoekers zich in vijf proeven meten met bekende atleten, aan de hand van animaties. En die zijn gemaakt door het bedrijf uit Zottegem. Animotion is trouwens met de Olympische Spelen absoluut niet aan haar proefstuk toe.