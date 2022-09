Zottegemnaar overlijdt nadat hij gsm uit riool probeert te vissen, Vlario waarschuwt: "De riooldampen zijn levensgevaarlijk"

Zottegem is in shock nadat een inwoner afgelopen weekend op een wel erg tragische manier om het leven is gekomen. Een man van 48 probeerde zijn gsm uit een riool te vissen, maar raakte bevangen door de dampen en verdrinkte. Vlario, het Vlaams Kenniscentrum rond Rioleringen en Afvalwaterinzameling, waarschuwt na het spijtige voorval. Ga nooit in een riool of een lege waterput. Het is gewoon te gevaarlijk.