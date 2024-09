Zottegemnaar Ben Squire wint slotmanche Beker van België in Berlare, Han Devos is eindwinnaar

In Berlare heeft Zottegemnaar Ben Squire dit weekend de slotmanche van de Beker van België gewonnen. De renners mochten zaterdag 15 rondjes rijden door de Donkgemeente, goed voor 145 kilometer. Na een klassieke vroege vlucht draaide de wedstrijd uit op een verwachte massasprint. En daarin was de 23-jarige Squire van het DCR Cycling Team duidelijk de snelste. Han Devos, de eindwinnaar van de Beker Van België, bolde als tweede over de finish.