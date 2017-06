Zottegem: Vrienden overleden scholier willen gevaarlijke baan aanpakken

In Sint-Gillis-bij-Dendermonde zijn de laatste voorbereidingen gestart voor de proefopstelling van het nieuwe circulatieplan, dat zaterdag in voege treedt. Zo zijn de borden geplaatst die de nieuwe zone 30 afbakenen. Even was er verwarring omdat die niet werden afgedekt, maar dat probleem werd in de loop van de dag verholpen. Het plan moet ervoor zorgen dat er een betere verkeersdoorstroming komt in de dichtbebouwde en grootste deelgemeente van Dendermonde. Maar velen vragen zich af of de de snelheidsbeperking van 30 km/u in bijna heel Sint-Gillis wel haalbaar is. Na de proefopstelling volgt er nog wel een evaluatie.