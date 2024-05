Zottegem verscherpt veiligheidsmaatregelen in centrum en aan station

In de Heidestraat in Waasmunster heeft de politie dinsdag een vrij omvangrijke cannabisplantage aangetroffen in de garage achter een bungalow. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om alle materieel en de planten op te halen voor vernietiging. Een ploeg van Fluvius was er ook om de stroom af te sluiten. Eerder op de dag had de politie wat verderop in de straat, aan de brug over de E17, ook al een kleine bestelwagen klemgereden. Maar of er een verband is met de vondst van de cannabisplantage is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er al arrestaties plaatsvonden. Het onderzoek loopt nog.