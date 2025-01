In Zottegem is dit weekend het carnavalsseizoen van start gegaan. Gisteravond en vanmiddag konden duizenden mensen genieten van een stoet van prachtige praalwagens. In Zottegem duurt het carnaval elf dagen. Carnaval Zottegem is het eerste carnavalsfeest van het land, volgens de carnavalisten zelfs het eerste ter wereld.