Het carnaval in Zottegem is traditioneel het éérste carnaval van het land. Maar het hoogtepunt van het carnavalsseizoen volgt binnen welgeteld zes weken in Aalst. Dan trekt de stoet weer door de straten van de ajuinstad. De laatste keer dat ze in Aalst carnaval konden vieren in alle grandeur, is ondertussen bijna drie jaar geleden. Wij gingen dit weekend al eens de temperatuur opmeten in de Aalsterse werkhallen, om te kijken hoe het met de carnavalskriebels zit.