Zottegem: Meer dan twee miljoen euro voor restauratie Egmontkasteel en Sint-Martinuskerk

Heel wat Wetteraars zullen het misschien niet weten, maar hun gemeente was ooit het mekka van het Belgische en zelfs het internationale rolschaatsen. We hebben het over de tijd er nog gerolschaatst werd met twee wieltjes achter elkaar, de tijd voor de inlineskates dus. Wetteren was in de jaren zestig van vorige eeuw ook twee keer het decor voor een wereldkampioenschap én bracht zelf ook grote kampioenen voort. Met op kop Willy Raes die maar liefst vier wereldtitels bhaalde. Zijn verhaal en dat van vele andere grote Wetterse rolschaatsers wordt nu gebundeld in een boek. Begin september volgt ook nog een tentoonstelling. Ook Eric Vermeire was in de jaren tachtig een wereldtopper.