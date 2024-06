Zottegem: man valt schoolkinderen lastig tijdens voetgangersexamen

In Zottegem zijn enkele kinderen van het vierde leerjaar lastiggevallen door een man. De vierdejaars van de Vrije Basisschool Grootenberge in Zottegem waren gistermiddag hun voetgangersexamen aan het afleggen. De kinderen stappen dan van begeleider naar begeleider. Toen sprak een man van rond de 70 hen uit het niets aan. De leerlingen raakten in paniek en het examen werd onmiddelijk stopgezet. De man is uit zichzelf weggegaan en de politie is nu op zoek naar hem. Maar voorlopig nog zonder resultaat.