In Zottegem zijn ze klaar voor carnaval. De stoet in de Egmontstad is elk jaar de eerste carnavalsstoet ter wereld. Prins Carnaval Zottegem is dit jaar Flore Fiers, een 20-jarige studente. Zij gaf vanmiddag samen met het carnavalscomité het startschot van de 65ste editie. Dat deed ze tijdens een seniorenverkiezing in woonzorgcentrum Egmont.